Kastamonu'da jandarmanın ekim ayındaki denetimlerinde 169 kişi yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da ekim ayında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 169 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşın huzur ve güvenliği için kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Jandarma ekiplerince ekim ayında 237 bin 304 kişinin sorgulamasının yapıldığı aktarılan açıklamada, çeşitli suçlardan aranan 169 kişinin yakalandığına belirtildi.

Açıklamada, yakalananların adli makamlara sevk edildiğini kaydedildi.





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