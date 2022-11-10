"Hayata Renk Verelim 2022" projesinden 16 binden fazla öğrenci yararlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yerel sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen "Hayata Renk Verelim 2022" projesinin kapanışı gerçekleştirildi.

Trafik bilgisi, güvenli internet, bilinçlendirme faaliyetleri, spor, sinema, ilçe gezileri ve özel bireylere yönelik çeşitli faaliyetlerden oluşan ve 10 ay süren projeden 16 bin 328 öğrenci yararlandı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Seyrangah Tepesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bu tür projelerin artarak devam edeceğini söyledi.

Öğrencilerin spor, doğa, sanat, bilim ve toplumda her kademedeki insan ile kaynaşmasının kendisini mutlu ettiğini anlatan Çakır, "İnşallah bu tür etkinliklerle sizleri yarınlara, büyüklerine, tabiata, arkadaşlarına saygılı ve sevgiyi eksik etmeyen, derslerine çalışan, yarınlara güçlü şekilde hazırlamak hepimizin görevi." dedi.

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ise 10 ay süren proje kapsamında birçok etkinlik ve faaliyet gerçekleştirildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"256 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı. Özel bireylerimize ve ailelerine, sosyal yaşamda yalnız olmadıkları hissi verilerek çeşitli etkinliklerle destek olduk. 500 dezavantajlı öğrenci ilçelerden alınarak sinema faaliyeti gerçekleştirildi. Fotoğrafçılık Doğa Çevre Kulübünce öğrencilere uygulamalı fotoğraf eğitimi verildi. Projemizi hayata geçirirken desteklerini her zaman yanımızda hissettiren Valimiz Sayın Avni Çakır’a, projemizi maddi olarak destekleyen Kronospan Orman Ürünlerine, proje paydaşlarımız Milli Eğitim ve Gençlik Spor İl Müdürlüğüne, teşkilatımız ve çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum."

Programa Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile emniyet personeli, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Konuşmaların ardından Ay, Vali Çakır'a günün anısına tablo sundu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.