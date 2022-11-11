Kastamonu'da terminalin pansiyonunda yangın çıkardığı iddia edilen zanlı yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin pansiyon kısmında yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün Kastamonu'dan Çanakkale'ye gitmek isteyen H.G, alkollü olduğu gerekçesiyle otobüse alınmadı. H.G, terminalin üst katında bulunan pansiyon bölümüne yerleştirildi.

Sabah erken saatlerde H.G'nin kaldığı odadan duman yükselmesi üzerine, durum itfaiyeye bildirildi. Terminale gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangından sonra terminalden kaçan H.G, polis tarafından gözaltına alındı.



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