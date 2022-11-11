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Kastamonu'da terminalin pansiyonunda yangın çıkardığı iddia edilen zanlı yakalandı

AA

Kastamonu'da terminalin pansiyonunda yangın çıkardığı iddia edilen zanlı yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin pansiyon kısmında yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün Kastamonu'dan Çanakkale'ye gitmek isteyen H.G, alkollü olduğu gerekçesiyle otobüse alınmadı. H.G, terminalin üst katında bulunan pansiyon bölümüne yerleştirildi.

Sabah erken saatlerde H.G'nin kaldığı odadan duman yükselmesi üzerine, durum itfaiyeye bildirildi. Terminale gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangından sonra terminalden kaçan H.G, polis tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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