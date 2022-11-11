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KASTAMONU (AA) – 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Tosya Kaymakamlığı, Tosya Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakam Suat Hatam, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, ağaçlandırma programı kapsamında ülke genelinde 4 yılda yaklaşık 25 milyon ağaç dikimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.





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