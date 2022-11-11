Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında H.G, Y.A. ve M.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.



Zanlıların ev ve iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, 128 gram esrar ile 450 gram kenevir ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.



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