Kızılay, Kastamonu'da lojistik depo kurmak için çalışıyor

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KASTAMONU (AA) - Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, hizmet çeşitliliğini artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, Kastamonu'da lojistik depo kurmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Tavil, gazetecilere, Kızılayın Kastamonu'da lojistik bir deposunun olmadığını, herhangi bir afette şehrin kendine yetebilmesi adına depo kurmak için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Depo için Kastamonu Valisi Avni Çakır ve il protokolünün destek verdiğini aktaran Tavil, "Lojistik depomuzu kurduktan sonra idari bina yapacağız. Binamızın içinde gençlik merkezi, ilk yardım merkezi ve idari ofislerimiz olacak. Bunun yanında aşevi projemiz de var." dedi.

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