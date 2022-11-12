Kastamonu'nun Şenpazar ilçesi sonbahar turizminin adresi olmak istiyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun doğal güzellikleriyle bilinen Şenpazar ilçesi, sonbahar turizminde ön plana çıkmayı hedefliyor.

Kent merkezine 100, Karadeniz kıyısına ise 37 kilometre uzaklıkta olan Şenpazar ilçesinin büyük bölümünü ormanlık alan oluşturuyor.

Sonbaharda yeşilin ve sarının farklı tonlarıyla renklenen ormanlar, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta 1040 rakımda bulunan Kızılcasu Doğa Eğitim Kamp Alanı da ziyaretçilerine, eşsiz sonbaharın renklerinin içinde tatil imkanı sunuyor.

Şenpazar Kaymakamı Emre Kazanasmaz, AA muhabirine, ilçenin Türkiye'deki en yoğun ormanların olduğu bölgeler arasında yer aldığını söyledi.

Çam, meşe ve kayın ağaçlarının ağırlıkta olduğunu belirten Kazanasmaz, "Buraya, 'saklı cennet' diyebiliriz. Türkiye'de bu kadar sık, bu kadar harika ormanların olduğu az bölge var. Özellikle sonbahar mevsiminde ayrı bir görseli oluyor. Turuncu, kahverengi ve yeşilin her türlü tonunu görmek mümkün." dedi.

Bölgenin Türkiye'nin birçok yerinden turist ağırladığını dile getiren Kazanasmaz, şunları kaydetti:

"Farklı coğrafyalardan gelen vatandaşlardan aldığımız tepkiler de çok güzel. Sonbahar turizmi, doğa turizmi denildiği zaman ilk akla Kastamonu Şenpazar bölgesinin gelmesini istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu bölgeyi ülkemizdeki tüm vatandaşlara tanıtmak için çalışmalara devam edeceğiz. Şenpazarlılar olarak tüm vatandaşlarımızı ağırlamaktan şeref duyuyoruz."

Herkesi ilçeye davet eden Kazanasmaz, "Tüm vatandaşlarımızı Şenpazar'ı, bu güzel ormanları görmeye, tanımaya, bizlerle keşfetmeye bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.