Kastamonu'da kereste fabrikasını soyan 3 şüpheli yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir kereste fabrikasından 1 milyon lira değerinde malzeme çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Huruçören köyündeki bir kereste fabrikasından kompresör, 2 taşıma rulosu, 2 elektrik panosu, 4 çivi tabancası, 3 büyük elektrik trafosu, 10 tomruk taşıma rulosu, 12 kullanılmış hızar testeresi ve 26 çoklu dilem testeresi çalınması üzerine fabrika sahibi S.S. durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu hırsızlık şüphelileri A.V, Y.D. ve S.Y. yakalandı.



Yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu belirtilen malzemeler sahibine teslim edildi.



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