"Vocathlon University" Temel Girişimcilik Programı Kastamonu'da başladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amacına yönelik hazırlanan "Vocathlon University" Temel Girişimcilik Programı başladı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Teknokent işbirliğinde Kastamonu Teknokent ev sahipliğinde gerçekleştirilen program kapsamında gençler, iş fikri geliştirme, etkili sunum teknikleri, SWOT analizi, kanvas iş modeli oluşturma konularında eğitimler alarak mentor desteği ile iş fikirleri etrafında belirledikleri sorunlara yönelik nitelikli çözümler geliştireceği kaydedildi.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, Teknokent binasında düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, gençlerde girişimcilik kültürünü oluşturmak amacıyla programın hazırlandığını söyledi.

Program hakkında bilgi veren Genç, "Gençlerin, ekip kurma, iş fikri geliştirme ve etkili sunum yapma konularında eğitmen ve mentor desteği ile belirledikleri sorunlara nitelikli çözümler geliştirmelerini bekliyoruz. Bu çerçevede gençlerimiz problem keşfi, sorun analizi, yalın kanvas, iş fikri modelleme, müşteri odaklı ürün/hizmet ve değer önerisi oluşturabilme, ürün/hizmeti test etme, gelir-diğer yapısı kurgulama ve etkili sunum teknikleri gibi kazanımları elde edecekler. Kastamonu Üniversitesi ve Teknokent işbirliğiyle düzenlediğimiz bu programda başarılı olan iş fikirlerini planlanacak demoday etkinliklerinde, yatırımcılarla buluşturarak fikirlerin hayata geçirilmesi için desteklemiş olacağız." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ise çalışmanın, ilin ve bölgenin yenilik, AR-GE, inovasyon ve girişimcilik kapasitesini arttırmayı amaç edindiğini dile getirerek, "KUZKA'nın başlatmış olduğu Vocathlon University Temel Girişimcilik Programı'nı, mesleki eğitimdeki gençlerin iş fikirlerini tohumdan fidana sonrasında meyve veren bir ağaca kadar bin bir emekle büyütme serüveninin başlangıcı olarak görüyoruz. Değer oluşturmak, fayda sağlamak, geleceği düşünmek ve inşa etmek üzere kurgulanan Vocathlon University etkinliğinde gençlere yol açmak bizi heyecanlandırıyor." diye konuştu.

"Vocathlon University" Temel Girişimcilik Programı, çarşamba günü jüri tarafından projelerin değerlendirilmesi sonrasında düzenlenecek proje sunumu ve ödül töreni ile sona erecek.









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