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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda H.G, Y.A. ve M.A, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

H.G, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı. Y.A ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma tarafından 11 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda H.G, Y.A. ve M.A, gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 128 gram esrar ile 450 gram kenevir ele geçirilmişti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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