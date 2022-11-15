Kastamonu'da mermer ocağından kablo hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Küre ilçesinde mermer ocağından kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Afşarimam köyünde bulunan bir mermer ocağının sahibi, iş yerinden kabloların çalındığı ihbarında bulunması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, kimlikleri belirlenen şüpheliler A.A. (24) ve H.Ç. (27) çaldıkları kablolarla yakalandı.



Zanlılar ifadelerinde, aynı iş yerinden daha önce yapılan hırsızlığı da kendilerinin gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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