Taşköprü'de öğrenciler Çanakkale'ye gitti

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Belediye Başkanı Abdullah Çatal, lise öğrencilerine verdiği Çanakkale gezisi sözünü yerine getirdi.
Sevim Tokatlı Kız Meslek Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı'nı beğenen Belediye Başkanı Çatal, öğrencilere Çanakkale gezisi sözü verdi.
Programın hazırlanmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, öğrencileri Çanakkale'ye uğurladı.
Yalçın, başkanları Abdullah Çatal'ın duygulandıran program sonrası çocukları istedikleri tarihte Çanakkale'ye gönderme sözü verdiklerini dile getirerek, "Öğrencilerimizi kazasız belasız ilçemize tekrar dönmelerini temenni ederek Çanakkale ruhunu yaşamaları için uğurladık." dedi.