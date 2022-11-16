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KASTAMONU (AA) - Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri, Ilgaz Dağı'nda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde teleferik hatlarında arıza durumunda mahsur kalanların kurtarılması amacıyla yapılan tatbikatta, senaryo gereği telesiyejde kurtarılmayı bekleyenler için harekete geçildi.

Jandarma ekipleri, telesiyej tellerine tırmanarak halatla mahsur kalan iki kişiye ulaştı. Görevliler tarafından mahsur kaldıkları yerden alınanlar, halatlarla indirildi.

JAK timi, tatbikatın sonunda telesiyej tellerinden halatla sarkarak Türk bayrağı açtı.



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