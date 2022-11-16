Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezinde T.K. ve S.K. ile İnebolu ilçesinde S.K, F.G. ve B.V'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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