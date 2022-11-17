Kızılcasu Kamp Alanı'na yeni bungalovlar ve ahşap evler yapılacak

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Şenpazar ilçesindeki Kızılcasu Doğa Eğitim Merkezi ve Kamp Alanı'na 10 bungalov ve 3 ahşap ev daha yapılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünce, Küre Dağları Milli Parkı içinde yer alan Kızılcasu Doğa Eğitim Merkezi ve Kamp Alanı'nda 12 bungalov ev yer alıyor.

Kamp yapmak isteyenler için uygun altyapıya sahip alanda, 100'ün üzerinde çadır ve 7'den fazla karavan konuşlanabiliyor.

Ayrıca bir eğitim binası ile bir de sosyal tesis bulunan alana, yeni 10 bungalov ve 3 ahşap ev yapılması için proje hazırlandı.

Şenpazar Kaymakamı Emre Kazanasmaz, AA muhabirine, kamp merkezinde yolla ilgili problemlerinin olduğunu, Vali Avni Çakır başkanlığında İl Özel İdaresi, Karayolları ve Kaymakamlık tarafından sorunun çözülmesi için harekete geçildiğini ve ilçe merkezinden başlamak üzere yaklaşık 13 kilometrelik statik kaplama yol yapıldığını söyledi.

Kazanasmaz, "Bu yol daha önce stabilize toprak yoldu. Burada kamyonlar çalıştığı için bozulmalar vardı, binek araçla gidemeyeceğiniz seviyedeydi. İlçe merkezinden başlanarak Kızılcasu Kamp Alanı'na kadar her türlü araçla ulaşım sağlayabileceğimiz bir yol kazandırıldı." dedi.

Vatandaşları kamp merkezine davet eden Kazanasmaz, "Ulaşımı hallettikten sonra tesislerin ivedi şekilde yenilenme sürecine gireceğiz. İçeriye 10 tane bungalov, 3 ahşap ev yapmayı planlıyoruz. Kamp alanını, yıl sonuna kadar yepyeni haliyle konuklarımıza sunmuş olacağız." diye konuştu.

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