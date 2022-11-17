Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kadınlara yönelik şehir gezisi düzenlendi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kadınlara yönelik gezi düzenlendi.

Ağlı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz koordinasyonunda kadınların şehir merkezini tanıması amacıyla gezi gerçekleştirildi.

Gezide kadınlara il merkezinde yer alan tarihi, dini, kültürel ve sosyal alanlar gezdirilerek bilgi verildi. Geziyle kadınlar şehri tanırken, keyifli bir gün geçirmeleri de sağlandı.

Ağlılı kadınların memnuniyetinin çok önemli olduğunu belirten Kazanasmaz, bu tür sosyal etkinliklerin belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi.





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