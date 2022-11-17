Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ve Daday ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Daday ilçesinde E.T. ve İ.B. ile Araç ilçesinde D.G, G.T. ve İ.S'nin evlerinde arama yapıldı.

Aramada çeşitli miktarlarda esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Jandarma ekipleri tarafından zanlılar gözaltına alındı.





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