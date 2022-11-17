Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan örgütün sözde "öğretmenlerden sorumlu ünite imamı" Konya'da yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, hakkında 8 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen B.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"ta 5 farklı hesabı bulunan, FETÖ'nün sözde "öğretmenlerden sorumlu ünite imamı" B.K, polis ekiplerinin çalışması sonucu Konya'da yakalandı.

B.K. işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.





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