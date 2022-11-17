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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA

Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan örgütün sözde "öğretmenlerden sorumlu ünite imamı" Konya'da yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, hakkında 8 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen B.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"ta 5 farklı hesabı bulunan, FETÖ'nün sözde "öğretmenlerden sorumlu ünite imamı" B.K, polis ekiplerinin çalışması sonucu Konya'da yakalandı.

B.K. işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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