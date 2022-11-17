Kastamonu'da 2 milyon makaron ele geçirildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 2 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kaçakçılıkla ilgili ihbar üzerine şüpheliler S.S, A.G. ve A.G. hakkında soruşturma başlatıldı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli S.S'ye ait olduğu tespit edilen 5 adreste yapılan aramada, 2 milyon makaron ve 46 adet cinsel içerikli macun ele geçirildi.
Yakalanan S.S, gözaltına alındı.
Diğer şüpheliler hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam ediyor.