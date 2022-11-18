Kastamonu'da suça karışan beş çocuğa film izlettirilerek kitap hediye edildi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, suça karışan çocuklara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor.

Kastamonu Adliyesi'nde Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan beş çocuğa film izletildi, ardından kitap hediye edildi.

Düzenlenen programlarla çocukların psikolojik ve sosyal olarak desteklenerek suçtan uzaklaştırılması amaçlanıyor.

Kastamonu Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Özge Türkmenoğlu Kabacı, gazetecilere, denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocuklara bireysel görüşmeler şeklinde psikolojik ve sosyal destek verdiklerini söyledi.

Çocuklara yönelik sinema gösterimi yaparak onlara kitap hediye etmek istediklerini anlatan Kabacı, "Bu etkinliği 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vasıtasıyla yapmış olsak da çocuklarımızın tekrar suça meyilli davranış sergilememeleri için onları her türlü desteklemeye devam ediyoruz." dedi.





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