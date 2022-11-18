GÜNCELLEME 3 - Kastamonu'da düğünde ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenen 107 kişiden 106'sı taburcu edildi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir düğün salonunda tüplü ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek hastaneye başvuran 107 kişiden 106'sı taburcu edildi.

İlçedeki bir düğün salonuna gelen davetlilerden bazıları düğün devam ederken rahatsızlandı.

İlk belirlemelere göre 40 kişi Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra ambulans ve kendi imkanlarıyla hastaneye başvuranların sayısı 45'i bebek ve çocuk olmak üzere 107'ye yükseldi. Bazıları, Devrekani Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Zehirlenenlerden 49 yaşındaki bir kadın Ankara'ya sevk edildi, diğer 106 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

- "Takı takarken kusuyorlardı, bayılmışlardı"

Düğün salonundaki 7 yaşındaki Alper Eymen Kılıçoğlu, AA muhabirine, salonunun çok kalabalık olduğunu söyledi.

Kendisinin kantine gittiğini anlatan Kılıçoğlu, "Kantinde bir çocuk bayılmıştı. Takı takarken kusuyorlardı, bayılmışlardı. Ambulanslar geldi. Benim kuzenimin midesi bulandı." dedi.

Yüksel Kılıçoğlu ise eşi ve çocuğunu hastaneye getirdiğini ifade ederek, "Çok şükür bir şey çıkmadı. Yine de Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedbir amaçlı gidiyoruz." diye konuştu.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Devrekani ilçesinde dün 20.30 civarında düğün salonuna gelen davetlilerin mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurmaya başladıkları aktarıldı.

Başvuranların tamamının aynı düğün salonunda bulunduklarının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Tıbbi değerlendirmelerde, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi uyanmıştır. Kişilerin yemek ikramı almadıkları, ortak su kaynağından içmedikleri, salona girdiklerinde gaz kokusu aldıklarını beyan ettikleri anlaşılmıştır. Bahsi geçen olaydan 62 yetişkin, 45 çocuk olmak üzere 107 vatandaşımız etkilenmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Devrekani ve Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanelerinde tetkik ve tedavisi yapılanların taburcu edildiği kaydedildi.





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