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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşköprü'de tiyatro oyunu sahnelendi

AA

Taşköprü'de tiyatro oyunu sahnelendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "Başbelası" tiyatro oyunu sahnelendi.

Belediye Başkanlığı tarafından Taşköprü Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Sergen Deveci, Melis İşiten ile Ceyhun Fersoy gibi oyuncuların rol aldığı komedi tiyatro oyunu, yaklaşık 650 kişinin katılımıyla sahne aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, oyunun ardından oyunculara çiçek ve Taşköprü sarımsağı sundu.

Yalçın, bu tür etkinliklerin bundan sonra da süreceğini belirterek, tiyatro ekibine teşekkür etti.

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