Kastamonu'da 4 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın söndürüldü

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Mithat Paşa Mahallesi'nde Hüseyin Çalık'a ait 4 katlı binanın bodrum katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Odun ve kömürlerin de bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Odun ve kömürlerin bir kısmı, iş makinesi yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Söndürülen yangında binada hasar oluştu.







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