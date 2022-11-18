Kastamonu'da çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde çıkan yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

İlçe merkezinde Bülent Yiğit'e ait oto ve halı yıkama dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Şenpazar Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliğine ait arazözle yapılan müdahale sonucu söndürüldü.

Yangında iş yerinde hasar oluştu.





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