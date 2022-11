Kastamonu'da LÖSEV "Mutlu et" paketleriyle yardımda bulundu

KASTAMONU (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) Türkiye genelinde hayata geçirdiği "Mutlu et" projesi kapsamında Kastamonu'da kayıtlı kanser hastası ve ailelerine et yardımında bulunuldu.

LÖSEV, lösemi ve diğer kanser tedavilerinde hayati önem taşıyan protein ihtiyacını karşılamak amacıyla vekaleten kurban ve adak bağışlarıyla yıl boyunca hastalara ve ailelerine et desteği sağlıyor. LÖSEV, bu kapsamda Kastamonu'da kayıtlı kanser hastaları ve ailelerine etleri ulaştırdı.

LÖSEV Sosyal Hizmet Sorumlusu Berfin Yazıcı, gazetecilere, kanser hastalıklarında protein kaynaklı beslenmenin önemli olduğunu söyledi.

"Mutlu et" projesi kapsamında ailelere hem moral olduklarını hem de yardımda bulunduklarını dile getiren Yazıcı, "Ailelerimize paketleri ulaştırmak için LÖSEV Karadeniz Bölge Sorumlumuz Mihriban Özkan ile Kastamonu’ya geldik. Ailelerimizi evlerinde ziyaret ettik, onlarla sohbet ederek moral sağladık." dedi.

LÖSEV İl Temsilcisi Şevket Yılmaz ise hastaların protein değeri açısından yüksek olduğu için taze et tüketmesi gerektiğinin önemine işaret ederek, "Bu sebeple belirli periyotlarla içinde kırmızı et bulunan 'Mutlu et' paketlerini ailelerimize iletiyoruz. Sağlıkları için önemli olduğu için bu şekilde şifa da almış oluyorlar." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.