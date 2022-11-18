Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta ve araçtaki 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 5 gram kenevir tohumu, 60 gram kubar esrar, uyuşturucu hap, 4 paket metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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