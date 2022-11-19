Kastamonu'da daha iyi sonbahar fotoğrafları için yapraklar süpürülmedi

Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kent sakinleri ve ziyaretçilere sonbaharın tüm renklerini görme fırsatı sunan Karaçomak Deresi boyunca uzanan ağaçlardan dökülen yapraklar, daha iyi sonbahar fotoğrafları çekilebilmesi amacıyla toplanmadı.

Şehrin ortasından geçen Karaçomak Deresi boyunca uzanan ağaçlar, sonbahar aylarında ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Dere boyunca çınar, ıhlamur, kavak ve pek çok farklı türdeki ağaçlarda oluşan sarı, yeşil, kahverengi, kırmızı ve pembe renk cümbüşü arasında yürüyüş yapanların günlük koşuşturmalarına sonbahar eşlik ediyor.

Kastamonu Belediyesi ekipleri de bu hafta sonu vatandaşlar ve fotoğrafçılar için yaprakları süpürmeme kararı aldı.

Karaçomak Deresi boyunca uzanan ağaçlardan dökülen yapraklar arasında yürüyenler fotoğraf çektirdi, fotoğrafçılar ise en güzel manzarayı yakalamak için deklanşöre bastı.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Karaçomak Deresi boyunca sonbaharın her türlü renginin görüldüğünü söyledi.

Yaprakların halı gibi insanların ayaklarının altında bulunduğunu belirten Keleş, "Burada yürümek, karda, çimende yürümek kadar keyif veriyor. Kastamonu Belediyesine sonbaharda bize bu keyfi yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. Kastamonulular olarak hem fotoğraf çekiyoruz hem de yaprakların üzerinde yürümekten eşsiz keyif alıyoruz." ifadesini kullandı.

Kastamonu'nun şanslı bir il olduğunu dile getiren Keleş, "Bazı iller vardır şanslıdır, içinden nehir geçer. Bazıları daha da şanslıdır, içinden hem nehir hem sonbahar akar. Karaçomak Deresi'nin iki tarafındaki ağaçlar her sonbaharda insanlara görsel şölen yaşatıyor. Bu, Türkiye'de çok az ile nasip olmuş bir güzelliktir." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.