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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi, TÜBİTAK öğrenci projelerinde 170 proje ile Türkiye dördüncüsü oldu.

Kastamonu Üniversitesinden yapılan açıklamada, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022/1 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri tarafından sunulan 170'inin kabul edildiği vurgulanan açıklamada, "2021/2 döneminde 196 projeden 99’u kabul edilen Üniversitemiz yükseköğretim kurumları sıralamasına 6’ncı olmuştu. Son çağrı sonrası desteklenmeye değer görülen 170 projesiyle yeni bir rekora da imza atmış oldu. 'Ormancılık ve Tabiat Turizmi Sahasında İhtisaslaşan Tek Üniversite' olmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası projelerdeki başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiren Kastamonu Üniversitesi, sürdürülebilir, ekolojik, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefli projeleriyle de büyük bir ivme yakaladı. Üniversitemiz, AR-GE, proje kültürü ve farkındalığını geliştirmeye yönelik çalışmaları neticesinde üretmiş olduğu yenilikçi, çığır açan 170 projesiyle Üniversiteler sıralamasında 4'üncü oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, şunları kaydetti:

"Ormancılık ve Tabiat Turizmi sahasında ihtisaslaşan bir üniversite olarak hedefimiz aynı zamanda kısa ve uzun vadede kuramsal bilginin yanında hayata geçirilebilir, sürdürülebilir projelerle AR-GE kültürünü öğrencilerimize aşılamaktır. Bu sayede hem bölgesel hem de ulusal kalkınmaya fayda sağlayacak emin adımlar atılmış olacaktır. Bu yıl, 170 projemizin desteğe değer bulunması ve her geçen yıl kabul edilen proje sayısındaki artış bu konuda akademisyenlerimizin başarısını da ortaya koyuyor. Uygulamalı ve kuramsal eğitimlerle öğrencilerimize yeni ufuklar açan danışman hocalarımızı ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca Üniversitemize olan destek ve ilgileriyle TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal ile sürece katkıları dolayısıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ömer Faruk Ursavaş'a ve her konuda Üniversitemizi cesaretlendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ve YÖK üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum."





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