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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da öğretmenlere "Mobil Android Yazılım Eğitimi" verildi

AA

Kastamonu'da öğretmenlere "Mobil Android Yazılım Eğitimi" verildi

KASTAMONU (AA) - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından mesleki ve teknik lise öğretmenlerine "Mobil Android Yazılım Eğitimi" verildi.

KUZKA tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2022 Yılı Mesleki Eğitimde Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başvuru sahibi olduğu "Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm" projesinin tamamlandığı bildirildi.

Proje ile Kastamonu'da mesleki ve teknik liselerde görev yapan 18 öğretmene yönelik "Mobil Android Yazılım Eğitimi" verildiği belirtilen açıklamada, "Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genç İstihdamı Teması çerçevesinde hazırlanan teknik destek program ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki beşeri sermaye kapasitesinin ve gençlerde girişimcilik yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu amaçla Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden sunulan toplam 7 projeye Ajans tarafından eğitim ve danışmanlık desteği sağlanıyor." ifadelerine yer verildi.

KUZKA'nın toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimin 5 gün sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitimde Java Programlama Dili, Java Sanal Makinesi, JDK ve JRE, Temel Veri Türleri, Kontrol Akış Şemaları ve Döngüleri konu başlıklarında bilgiler verildi. Andorid uygulama geliştirme, uygulama kodları yazabilme ve öğrencilerine bu konuları aktarabilme yetkinlikleri kazanan öğretmenlere düzenlenen törenle katılım sertifikaları takdim edildi."

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