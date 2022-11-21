Kastamonu'da devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

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KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Nihat Köse yönetimindeki 55 C 3669 plakalı minibüs, D-100 kara yolunun Karaköy köyü mevkisinde orta bariyere çarparak devrildi.

Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Ramazan Cin ve Havva Köse yaralandı. Sürücü ile diğer 3 yolcu ise yara almadan kurtuldu.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Samsun – İstanbul istikametinin tek şeridi ulaşıma kapanırken, trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Polis, jandarma ve karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı.





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