Kastamonu'da devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Nihat Köse yönetimindeki 55 C 3669 plakalı minibüs, D-100 kara yolunun Karaköy köyü mevkisinde orta bariyere çarparak devrildi.
Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Ramazan Cin ve Havva Köse yaralandı. Sürücü ile diğer 3 yolcu ise yara almadan kurtuldu.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Samsun – İstanbul istikametinin tek şeridi ulaşıma kapanırken, trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Polis, jandarma ve karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı.