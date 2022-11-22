Üniversite öğrencileri şehir gezisiyle Kastamonu’yu tanıdı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, şehir tanıtım gezisiyle yaşadıkları kenti tanıma fırsatı buldu.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm Rehberliği Bölümü birinci sınıf öğrencileri, şehrin kültürel ve tarihi mekanlarını gezerek bilgi edindi.

Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, AA muhabirine, fakültenin birinci sınıf öğrencisi 40 kişinin şehri tanımasına adına gezi düzenlediğini söyledi.

Şehrin önemli yerlerini gezdiklerini belirten Haberal, Kastamonu'nun sadece yurt ve okul arasından ibaret olmadığını Şerife Bacı'yı, kaleyi, tarihi ve kültürel değerleri anlatarak göstermeye çalıştığını dile getirdi.

Geziye Nasrullah Camisi'nden başladıklarını anlatan Haberal, "Kurşunlu Han ve Münire Sultan Çarşısı'nı gezdik. Yakupağa Külliyesi'ne uğradık, çekme helvanın üretim aşamalarını gördük. Kırk Direkli Atabeygazi Camisi'ni gördük. Kastamonu Kalesi, her bölgeye hakim bir nokta. Öğrencilerimize buranın tarihini, kültürünü öncelikle şehir merkezinde anlatmaya çalıştım. İlçelerde de tabiat kampları yaptırıyorum." dedi.

Turizm Fakültesi öğrencisi Tarık Can ise Ankara'dan geldiğini belirterek, "Bundan önce de katıldığımız aktiviteler vardı. Türbeler, tarihi mezarlar... Gerek Osmanlı gerekse Bizans ile alakalı bilgilere ulaştık." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Eda Nur Doğanay da Kastamonu'yu daha önce bu kadar gezmediğine işaret ederek, "Okul açılalı 2 ay olmasına rağmen Hikmet hocamız bizi birçok etkinliğe getirdi. Yaylara gittik, kamp yaptık. Bugün de şehir gezimizde Kastamonu'yu tanıyoruz." diye konuştu.

Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Göktuğ Arda Bülek ise bölümünden dolayı sahada bulunmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Kastamonu'nun bilmediğimiz yerlerini öğrendik. Hocamız sayesinde kamp ve çeşitli saha görevleriyle gezmekteyiz. Bize çok şey katıyor." değerlendirmesinde bulundu.





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