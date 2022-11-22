Karadeniz kıyısındaki ormanlarda sonbahar renkleri havadan görüntülendi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Karadeniz'e kıyısı bulunan ormanlık alanlarındaki sonbahar renkleri, dron ile görüntülendi.

İnebolu ve Doğanyurt ilçeleri arasındaki ormanlık alanlarda bulunan kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları, sonbahar aylarının gelmesiyle sarardı.

Yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen ağaçlar, Karadeniz'in kıyısında güzel görüntü oluşturdu.

Deniz ile birleşen sonbaharın tonları, bölgedeki kıvrımlı yollardan geçenlere eşsiz manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı sunuyor.

Doğanın sunduğu eşsiz güzellik, dronla da görüntülendi.





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