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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya'da sahipsiz köpeklere kuduz aşısı yapılıyor

AA

Tosya'da sahipsiz köpeklere kuduz aşısı yapılıyor

KASTAMONU (AA) - Tosya Tarım ve Orman Müdürü Ali Çakar, ilçe genelindeki sahipsiz köpeklere kuduz aşısı yapılmasıyla ilgili çalışma başlattıklarını açıkladı.

Çakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tosya genelinde sahipsiz köpeklerin kısırlaştırma çalışmalarının halen devam ettiğini söyledi.

Üçoluklar yaşam alanında bulunan bütün sahipsiz köpekleri muayene ettiklerini belirten Çakar, şunları kaydetti :

"Tosya'mızda sokak köpeği sayısı oldukça fazladır. Bu nedenle zaman zaman da olsa sokak köpeği ısırma olayları yaşanmaktadır. Bu olumsuz olaylardan yola çıkarak, Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak sokak hayvanları için kuduz aşısı çalışması başlattık. İlk olarak, ilçemiz Üçoluklar yaşam alanındaki sokak köpeklerinin herhangi bir sağlık sorununun olup olmadığını kontrol etmek için tek tek muayene ettik. Herhangi bir hastalık nedeniyle tedavisi devam eden veya ameliyat sonrası nekahet döneminde olan köpeklerin dışında kalan 45 köpeğe kuduz aşısı yaptık. Bunun yanında ekiplerimiz, ilçede başı boş gezen sokak köpeklerini yakalayarak kuduz aşısı yapıyor. Aşısı yapılan köpekler tekrar bulundukları alana bırakılıyor. Yaralı veya hasta durumda olan köpekler ise tedavi ettiriliyor."

Çakar, yapılan kontrollerde bugüne kadar kuduz vakası ile karşılaşmadıklarını sözlerine ekledi.

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