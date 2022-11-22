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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi, müdür yardımcısını bıçakla yaraladı.

İddiaya göre, kent merkezindeki bir lisede öğrenim gören B.K. (17), okuldan uzaklaştırıldığına dair belgeyi almak için müdür yardımcısı Aziz B'nin yanına gitti.

B.K, burada tartıştığı Aziz B'yi bıçakla omzundan yaraladı.



Aziz B, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

B.K. ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı, polis ekiplerince gözaltına alındı.





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