Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde B.S'nin üzerinde yapılan aramada 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada ise 350 gram kubar esrar ile 25 gram bonzai bulundu.

Jandarma ekiplerince Akkaya köyünde T.K. ve S.İ'ye ait araçlarda yapılan aramalarda da 15 gram metamfetamin ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Şüpheliler T.K. ve S.İ. de gözaltına alındı.



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