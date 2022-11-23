Kastamonu Valisi Avni Çakır İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısına katıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu'nun afet müdahalesi anlamında ciddi bir tecrübe kazandığını söyledi.

Çakır, katıldığı, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) binasında düzenlenen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı’nda, Kastamonu’da deprem, kitle hareketleri, meteorolojik afetler ve yangın olmak üzere 4 farklı afet türü üzerinde çalışıldığını belirtti

Belirlenen afetler için 2 amaç, 10 hedef ve 200 eylem planlandığını aktaran Çakır, "Bu eylemlerden 54 adedi deprem, 38 adeti kütle hareketleri, 77’si hidrometeoroloji hava olayları ve 31'i ise yangın afeti. Bu görmüş olduğunuz türlerin tamamı bölgemizde sıklıkla karşılaştığımız afet türleri. Yani bunlar neticede sahada her daim için en üst seviyede hazırlık yapmamız gereken türler. Yine bu eylemlerin dönemsel dağılımlarına baktığımızda ise kısa vadede 25, uzun vadede 94 ve sürekli bazlı da 45 eylemi içeriyor." dedi.

Kastamonu’da geçen sene 11 Ağustos ve bu sene 27 Haziran’da sel afeti yaşandığını, afetin ardından kurumların bölgede beraberlik içinde çok yoğun bir çalışma içine girdiğini anımsatan Çakır, şunları kaydetti:

"11 Ağustos ve sonraki süreçteki tecrübelerimiz, yapmış olduğunuz bütün hazırlık toplantıları, bu konudaki organizasyon ve müdahale kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkardı. Bunun sonucu olarak da 27 Haziran sürecini 15 gün gibi kısa bir sürede çok ciddi bir aksama yaşamadan hallettik. Bu anlamda Kastamonu afet müdahalesi anlamında ciddi bir tecrübe kazandı ve inşallah karşılaşmayız ama öyle bir afet olsa da organizasyon kabiliyetimiz ve bu konudaki teknik donamımıza, birikimimize güveniyoruz."

Düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, STK başkanları katıldı.

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