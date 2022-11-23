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Orman Genel Müdürü Karacabey, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını değerlendi:

AA

Orman Genel Müdürü Karacabey, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını değerlendi:

KASTAMONU (AA) - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "2021 yılında, 28 Temmuz'da başlayıp 14 Ağustos'a kadar devam eden 15 günlük süre içinde ülkemizin 54 farklı ilinde tam 747 yangını başarıyla söndürürken, Amerika'nın, Kaliforniya eyaletinde 28 Temmuz'da başlayan tek bir yangını vardı. Tam 105 gün sürdü. 105 gün sonra ancak söndürülebildi." dedi.

Karacabey, Kastamonu Üniversitesince Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda düzenlenen "Geçmişten Günümüze Türkiye Ormancılığı" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada orman varlığı sıralamasında 46'ncı sıradan 27'nciliğe yükseldiğini söyledi.

Türkiye'nin, orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında 6'ncı, Avrupa'da ise ilk sırada yer aldığına işaret eden Karacabey, "En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da ilk, dünyada 4'üncü sırada yer alıyoruz. 20 yıl öncesine göre 20,8 milyon olan orman varlığımızı 2 milyon 300 bin hektar artırarak 23,1 milyon hektara ulaştırdığımızı görüyoruz. Bu, ülkemizin yüzde 29,6'sının ormanlarla kaplı olması anlamına geliyor. Yapacağımız çalışmalarla Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında orman varlığımızı ülkemizin yüzde 30'una ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sadece ormanlık alanlarda ağaçlandırma yapmadıklarını, üniversitelerin bahçelerinde de 5,5 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını vurgulayan Karacabey, 2013 yılından itibaren toplam 30 milyon ceviz, badem, zeytin gibi meyveli orman ağacı dikildiğinin altını çizdi.

- "Biz, işimizin öneminin farkındayız"

Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'nin, dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer aldığını vurgulayan Karacabey, şunları kaydetti:

"Bunu 2021 ve 2022 yılında yaşanan yangınlarda gördük. 2021 yılında, 28 Temmuz'da başlayıp 14 Ağustos'a kadar devam eden 15 günlük süre içinde ülkemizin 54 farklı ilinde tam 747 yangını başarıyla söndürürken, Amerika'nın, Kaliforniya eyaletinde 28 Temmuz'da başlayan tek bir yangını vardı. Tam 105 gün sürdü. 105 gün sonra ancak söndürülebildi. Trajik olan bir şey daha vardı. Amerika'daki yangından 105 gün sonra dönen yangın söndürme ekiplerini Amerikan halkı teşekkür ve tebrik pankartlarıyla karşıladı. Ülkemizde 54 farklı ilde 747 yangını 15 günde söndüren bir teşkilat maalesef başarısız olarak nitelendirildi. Bizler görevimizi yapıyoruz. Biz, işimizin öneminin farkındayız. Her türlü övgü ya da her türlü yerginin dışında görevimizi yapıyoruz. 105 günde bir tane yangını söndürebilen bir teşkilat teşekkür, tebrik pankartlarıyla karşılaşırken, 15 günde 747 yangını söndüren bir teşkilatın eleştirilmesi, en basit ifadeyle emeğe saygısızlıktır."

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük de üniversitenin ormancılık ve tabiat turizmi alanlarında ihtisaslaştığına dikkati çekerek, "Orman Genel Müdürlüğü ile ciddi çalışmalar yapıyoruz. Konferans, geçmişten günümüze Türkiye ormancılığının resmini ortaya koyması ve gelecek için yol haritasının belirlenmesi bakımından ehemmiyet arz etmektedir." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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