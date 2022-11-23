Kastamonu'da öğretmenlerden öğrencilere konser

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrenciler için konser verdi.

Lise öğretmenlerinin kurduğu koro, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Grand Moni Konferans Salonu'nda öğrenci ve meslektaşlarına türkü ve şarkılar söyledi.

Koro ve solo şeklinde çeşitli eserler seslendiren öğretmenler, öğrencinden yoğun alkış aldı. Hareketli şarkılar sırasında öğrenciler, kimi zaman cep telefonu ışığıyla kimi zaman da alkışlarla öğretmenlerine eşlik etti.

Müzik öğretmeni Boran Yaman, AA muhabirine, "Çocuklara güzel, unutamayacakları bir konser verdik. Çok eğlendiler, çok mutlu oldular. Öğretmenlerin rol model olması onları çok mutlu etti." dedi.

Koro olarak 10 türkü söylediklerini, solo olarak ise 10 öğretmenin çeşitli eserler seslendirdiğini dile getiren Yaman, "Öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız için motive edici bir konser oldu. Müzik öğretmeni arkadaşım Cüneyt Güneş ile bu konseri organize ettik. Öğretmenler Günü'nü hem öğretmen arkadaşlarımız hem de öğrencilerimizle çok güzel şekilde kutlamış olduk." ifadelerini kullandı.





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