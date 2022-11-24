Tosya'da 1700 ton elma hasadı yapıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 1700 ton elma rekoltesine ulaşıldı.

Tosya Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı Bekir Özipek, gazetecilere, ilçede 1300 dekar alanda elma yetiştirildiğini söyledi.

Elma üretiminin ilçenin önemli tarım girdileri arasında yer aldığını vurgulayan Özipek, "Tosya'mızda çiftçilik yaparak geçimini sağlayan binlerce üretici bulunmaktadır. İklim şartlarımıza uygun her çeşit meyve ve sebzeyi yetiştiren üreticilerimizin önemli gelir kaynaklarından biri olan elmanın hasadı tamamlandı. Çiftçilerimiz, Amasya, golden ve stalgin gibi elma çeşitlerine ağırlık vermektedir. Bu yıl 50 bine yakın elma ağacından 1700 ton civarında ürün elde etti." ifadesini kullandı.

Özipek, elmanın kalitesi ve cinsine göre 5 ila 6 lira arasında alıcı bulduğunu kaydetti.





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