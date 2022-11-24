Kastamonu'da tedavi edilen karaca doğaya salındı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde baygın bulunan karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince baygın bulunan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.

Herhangi bir yerinde yara bulunmadığı tespit edilen karacanın bitkin durumda olduğu anlaşıldı. Karaca, tedavi ve rehabilitasyon süreci için bir süre kontrol altında tutuldu.

Tedavisi tamamlanan karaca, daha sonra bulunduğu alanda doğaya bırakıldı.

Şube müdürlüğü ekipleri, karacanın doğaya bırakılmasına ilişkin görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.





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