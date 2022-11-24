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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da tedavi edilen karaca doğaya salındı

AA

Kastamonu'da tedavi edilen karaca doğaya salındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde baygın bulunan karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince baygın bulunan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.

Herhangi bir yerinde yara bulunmadığı tespit edilen karacanın bitkin durumda olduğu anlaşıldı. Karaca, tedavi ve rehabilitasyon süreci için bir süre kontrol altında tutuldu.

Tedavisi tamamlanan karaca, daha sonra bulunduğu alanda doğaya bırakıldı.

Şube müdürlüğü ekipleri, karacanın doğaya bırakılmasına ilişkin görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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