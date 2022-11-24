Öğrenciler, ameliyat geçiren öğretmenlerinin gününü evinin önünde kutladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da ilkokul öğrencileri, ameliyat edilen öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü yaşadığı apartmanının önünde kutladı.
Ali Fuat Darende İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri, bir süre önce safra kesesi ameliyatı geçiren öğretmenleri Yeşim Yılık'ın yaşadığı binanın önüne geldi.
Binanın beşinci katındaki dairesinin penceresine çıkan öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü kutlayan öğrenciler, "Öğretmenim canım benim" şarkısını seslendirdi.
Öğrenciler arasından seçilen bir grup, öğretmenlerinin dairesine giderek ona hediye verdi.