Cide'de futsal turnuvası düzenlendi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde futsal turnuvası düzenlendi.

Cide Kaymakamlığının koordinatörlüğünde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce yaklaşık iki ay önce başlayan futsal turnuvasında 6 takım karşılaştı.

Birol Durası ve Gold City takımlarının arasında oynanan final maçını kazanan takım Birol Durası oldu. Gold City 2. olurken Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulu 3. sırada yer aldı.

Derece elde eden takımlara kupa ve madalyaları Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu ve Cumhuriyet Savcısı Mesut Çağap tarafından verildi.

Kaymakam Karataş, turnuvada emeği geçenlere ve turnuvaya katılanlara teşekkür etti.

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