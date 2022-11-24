Tosya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından kutlamalar, Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu, aday öğretmenler için yemin merasimi düzenlendi.

Tosya Bilim Sanat Merkezi tarafından hazırlanan, "Öğretmen için çal" projesinin videosu izlendi.

Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edilmesinin ardından Fatih Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı oratoryo sahnelendi.

Öğretmenler arası öykü yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödüllerinin takdiminin ardından program sona erdi.

Programa, Tosya Kaymakamı Suat Hatam, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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