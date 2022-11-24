Kastamonu'da velilerden Öğretmenler Günü'nde LÖSEV'e anlamlı bağış

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir ilkokuldaki öğrencilerin velileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) öğretmenler adına bağış yaptı.

Şehit Erkan Kendirci İlkokulu'ndaki öğrencilerin velileri, aralarında para topladı. Topladıkları parayı LÖSEV'in banka hesabına okuldaki 34 öğretmen ile İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu adına yatıran velilere, LÖSEV tarafından üzerinde öğretmenlerin isminin yazılı olduğu sertifikalar gönderildi.

Öğrenciler velileri ile öğretmenlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak sertifikaları verdi.

Okul müdürü Adnan Kılıççalar, AA muhabirine, LÖSEV'e yapılan bağışın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Öğrencilerin velileri vasıtasıyla daha önce de bağışta bulunduğunu anlatan Kılıççalar, "Hediyeden ziyade insanın hayatına dokunmak bizi çok mutlu ediyor. Velilerimize düşüncelerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Velilerden Elif Öztürk ise öğretmenlere hediye almak yerine LÖSEV'e bağış yaptıklarını belirtti.

Öztürk, "Biz velilerimizle birlikte lösemili çocuklarımıza yardımcı olmak istedik. Çocuklara biraz da olsa katkımız olursa çok seviniriz." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.