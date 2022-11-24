Kastamonu'da 28 yıllık öğretmene sinema salonunda sürpriz kutlama

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 28 yıllık ilkokul öğretmenine sinema salonunda mezun öğrenci ve velileri tarafından sürpriz kutlama yapıldı.

Öğretmen Nuri Mesut Tekmen'in mezun ettiği öğrenci ve bazı velileri 24 Kasım Öğretmen Günü kapsamında bir video film hazırladı.

Tekmen'in eşiyle irtibata geçen mezun öğrenci ve veliler, şehirdeki bir sinema salonuna Tekmen'in getirilmesini istedi.



Sinema salonunda film izleyeceğini zanneden Tekmen, mezun öğrencilerinin çekmiş olduğu filmi izledi. Video sonunda ilkokul öğrencileri ve veliler salona girerek Tekmen'in mutluluğuna eşlik etti.

Organizasyonu ayarlayan mezun öğrencinin velisi Ayşegül Tan, gazetecilere, Mesut öğretmene güzel bir sürpriz yapmak için 15 gündür çalıştığını söyledi.

Mesut öğretmenin eşinden de yardım alarak eski velilere ulaştığını anlatan Tan, "Sosyal medyadan hocamızın ilkokul öğretmenini de buldum. Kendisinden de video aldım. Güzel olacağını düşündüm ve gerçekten de çok güzel oldu. Herkes için bir hatıra kaldı." diye konuştu.

Ali Fuat Darende İlkokulu öğretmeni Nuri Mesut Tekmen, 28 yıldır öğretmenlik yaptığını belitti.



Sürprizden çok etkilendiğini anlatan Tekmen, "Bugün bana büyük bir sürpriz oldu. Bundan 10-15 yıl önceki, iki yıl önce mezun ettiğim, halen okuttuğum bütün öğrencilerim bir araya gelerek böyle bir sürpriz hazırlamışlar. Öğretmenlik hayatımdaki en mutlu olduğum günlerden biri." dedi.

Göreve başlayan ve üniversite okuyan öğrencilerini aynı videoda görmenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Tekmen, "Köylerde eğitim verdiğim öğrenciler içinde mimar, veteriner olarak çalışan, tıpta okuyan öğrencilerimin olması zor şartlarda da güzel yerlere gelinebileceğini gösterdi. Şu andaki mutluluğumu hiçbir şeye değişmem." diye konuştu.







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