Fidanlık çalışanları 60 yıl önceki işçilerin pozunun aynısını verdi

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Daday Fidanlığı'nda 60 yıl önce tohum ekimi sırasında çekilen fotoğrafın aynısı, o dönemki işçilerden "Tahir Çavuş"un da katılımıyla yeniden çekildi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 1962 yılında kurulan fidanlık şefliğinde çam çeşitlerinin yanı sıra yabanıl meyve ve Daday'a özgü türlerin fidanları üretiliyor.

Fidanlık Şefi Nurcihan Esra Gedikoğlu Kayacık, arşivi incelerken 1962 yılında ekim sırasında çekilen siyah beyaz bir fotoğraf buldu. Hala kullanılmaya devam eden bir traktörün etrafında ekim yapan orman şefleri ve işçilerin yer aldığı fotoğrafın aynısını 60 yıl sonra çekmek isteyen Kayacık, fotoğraftaki kişilere ulaşmak için çalışma başlattı.

Fotoğraftakilerin büyük çoğunluğunun hayatını kaybettiğini, yaşayanların çoğunun da evden çıkamadığını öğrenen Kayacık, 80 yaşındaki Tahir Kütahyalı'ya ulaştı.

Kayacık, 60 yıl önce kullanılan traktörün etrafında, Tahir Kütahyalı ve şimdiki çalışanlara aynı pozu verdirerek fotoğrafı yeniden çekti.

- Siyah beyaz fotoğraf güncellendi

Nurcihan Esra Gedikoğlu Kayacık, AA muhabirine, sonbaharda arşivi karıştırırken bazı fotoğraflara denk geldiğini belirterek, "Bu fotoğraflarda bizim şu anda yaptığımız işlerin yapıldığını gördüm. O fotoğraflarda şunu fark ettim; insanlar değişse, yıllar geçse de hepimizin amacı aynı, geleceğe nefes olmak. Bunu canlandırmak istedim." dedi.

- Altmış yıl sonra aynı karede yer aldı

Fotoğrafın hikayesini araştırmaya başladığını anlatan Kayacık, şu değerlendirmede bulundu:

"Fidan ekim döneminde çekilen bir fotoğraf olduğunu öğrendim. Fotoğrafta tanıdığımız bir sima vardı. O da eski çavuşlarımızdan Tahir çavuştu. Fotoğraftaki bir kişinin o olduğunu öğrendik. Kendisinden fotoğrafın ne zaman çekildiğini, kimler olduğunu öğrendik, buraya davet ettik. Bize o fotoğrafın hikayesini, o yılları anlattı. Ekimimize destek verdi, tecrübelerini anlattı."

Aynı yerde fotoğrafı yeniden çektiklerini ifade eden Kayacık, "Traktörümüzü aynı yere yerleştirdik. Tahir çavuşumuz 60 yıl önce durduğu yerde durdu. Arkadaşlarımızdan rica ettim, o fotoğrafta 60 yıl önce olduğu gibi durdular. Ben de fotoğrafı çektim. Eski ile yeniyi bir araya getirmiş olduk." diye konuştu.

Tahir Kütahyalı ise Fidanlık Şefi Nurcihan Esra Gedikoğlu Kayacık'ın kendisine ulaşıp fidanlığa davet ettiğini belirterek, "Altmış yıldan sonra Allah bize nasip etti tekrar bu fidanlığa misafir olarak geldik. Şefimiz o gün fotoğrafta olanları toplamaya çalıştı ama çoğuna ulaşamadı. İşçilerimiz ve şefimizle aynı o gün olduğu gibi fotoğraf çektik. Çok güzel oldu, mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

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