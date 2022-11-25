Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü Ankara'da yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan hükümlü Ankara'da yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.



Çalışma sonucu Ankara'da yakalanan hükümlü Kastamonu'ya getirildi.



Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"ta 2 farklı hesabı bulunan bu kişinin, FETÖ'nün Kastamonu'daki askeri mahrem yapılanması içinde sözde imam olduğu belirtildi.



Adliyeye sevk edilen H.Ç. buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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