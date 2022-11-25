KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 10 ilden 22 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu başladı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Milli Eğitim müdürlüklerinin iş birliğinde gerçekleştirilecek Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu'na Kastamonu, Çankırı, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bartın, Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat'tan 132 öğrenci ve öğretmenin yer aldığı 22 takım katılıyor.

Mesleki orta öğretim kurumlarında öğrenim gören gençlerde girişimcilik kültürü ve yetkinliklerinin geliştirilmesini hedefleyen program, Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda 3 gün sürecek. Takımların projelerini anlatacağı programda takımlara TR81, TR82 ve TR83 bölgelerinden 19 mentor, iş fikri geliştirme çalışmalarında rehberlik edecek.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, programın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geçen yıl kampa 6 ilden 14 takımın katıldığını, bu yıl takım sayısının artmasını çok önemli bulduğunu söyledi.

Bir fikir üretmek, olgunlaştırmak ve güçlü şekilde savunmanın sıradan bir iş olmadığına işaret eden Çakır, "Bir fikri, mesleği icat etmek, teknolojiyi tasarlamak, düşünmek ve onu savunmak gerçekten de müthiş bir duygu ve başarı. Daha güzeli ise ekip ruhuyla bu fikri olgunlaştırmak ve savunmak." dedi.

Fırsat verildiğinde gençlerin neler yapabildiğini gördüklerini dile getiren Çakır, "Abileriniz ablalarınızın fırsat verildiğinde ne gibi başarılar elde ettiğini, özellikle hava savunma sistemlerinde, İHA teknolojisinde görüyorsunuz. Amacımız, ilerleyen dönemlerde bunu Türkiye çapında etkinliğe dönüştürmek." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ise gençlerin kendini çalışmak istediği alanda geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sizlere tavsiyem iyi çalışın, ümitsizliği kapılmayın, bu memleketin size ihtiyacı olduğunu kesinlikle unutmayın. Üniversiteye gittiğinizde bir müzik aleti çalmayı öğrenin, buna zaman ayırın. İkinci olarak da bir spor ile meşgul olun. Ondan sonra hayat size daha kolay gelir." ifadesini kullandı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da hayatın her alanında üretmek gerektiğine dikkati çekerek, "İlk olarak hayatımızı idame ettiriyoruz. İkincisi, girişimcilik ruhu veriyor. Üçüncüsü de ekip olmayı ve dayanışmayı getiriyor. Özellikle son dönemde bencilleşen dünyada gençlerin bir araya gelmesi ayrıca çok anlamlı." diye konuştu.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten kalkınma ajanslarının ihtiyaç ve sorunları analiz ederek bölgeye özgü politika geliştirip uyguladığını anlattı.

Mesleki eğitimde yer alan gençlerin girişimcilik yetkinliğini geliştirmek istediklerini belirten Genç, şunları kaydetti:

"Bu gençlere 21. yüzyılda düşünme tekniklerinin aktarılması, okulda edindikleri mesleki tecrübenin girişimcilik altyapısıyla güçlendirilmesini hedefleyen, alanında ilk ve tek olan bir öğrenme programı olarak tasarlanmıştır Vocathlon programı. Mesleki eğitimde yer alan gençlerin takım ruhuyla çalışmasına, etkili sunum becerilerinin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefleyen yanıyla hem bir öğrenme hem de sosyal yönü kuvvetli girişimcilik kamp programıdır. Bu amaç ve hedeflerle bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz programa 110 öğrenci ve 22 öğretmenimiz katılım sağlayacak."

Programa BAKKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Yaşar Baki Altunbaş, Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ile öğrenciler katıldı.





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