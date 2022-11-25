Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu başladı

AA

Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu başladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 10 ilden 22 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu başladı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Milli Eğitim müdürlüklerinin iş birliğinde gerçekleştirilecek Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu'na Kastamonu, Çankırı, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bartın, Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat'tan 132 öğrenci ve öğretmenin yer aldığı 22 takım katılıyor.

Mesleki orta öğretim kurumlarında öğrenim gören gençlerde girişimcilik kültürü ve yetkinliklerinin geliştirilmesini hedefleyen program, Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda 3 gün sürecek. Takımların projelerini anlatacağı programda takımlara TR81, TR82 ve TR83 bölgelerinden 19 mentor, iş fikri geliştirme çalışmalarında rehberlik edecek.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, programın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geçen yıl kampa 6 ilden 14 takımın katıldığını, bu yıl takım sayısının artmasını çok önemli bulduğunu söyledi.

Bir fikir üretmek, olgunlaştırmak ve güçlü şekilde savunmanın sıradan bir iş olmadığına işaret eden Çakır, "Bir fikri, mesleği icat etmek, teknolojiyi tasarlamak, düşünmek ve onu savunmak gerçekten de müthiş bir duygu ve başarı. Daha güzeli ise ekip ruhuyla bu fikri olgunlaştırmak ve savunmak." dedi.

Fırsat verildiğinde gençlerin neler yapabildiğini gördüklerini dile getiren Çakır, "Abileriniz ablalarınızın fırsat verildiğinde ne gibi başarılar elde ettiğini, özellikle hava savunma sistemlerinde, İHA teknolojisinde görüyorsunuz. Amacımız, ilerleyen dönemlerde bunu Türkiye çapında etkinliğe dönüştürmek." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ise gençlerin kendini çalışmak istediği alanda geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sizlere tavsiyem iyi çalışın, ümitsizliği kapılmayın, bu memleketin size ihtiyacı olduğunu kesinlikle unutmayın. Üniversiteye gittiğinizde bir müzik aleti çalmayı öğrenin, buna zaman ayırın. İkinci olarak da bir spor ile meşgul olun. Ondan sonra hayat size daha kolay gelir." ifadesini kullandı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da hayatın her alanında üretmek gerektiğine dikkati çekerek, "İlk olarak hayatımızı idame ettiriyoruz. İkincisi, girişimcilik ruhu veriyor. Üçüncüsü de ekip olmayı ve dayanışmayı getiriyor. Özellikle son dönemde bencilleşen dünyada gençlerin bir araya gelmesi ayrıca çok anlamlı." diye konuştu.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten kalkınma ajanslarının ihtiyaç ve sorunları analiz ederek bölgeye özgü politika geliştirip uyguladığını anlattı.

Mesleki eğitimde yer alan gençlerin girişimcilik yetkinliğini geliştirmek istediklerini belirten Genç, şunları kaydetti:

"Bu gençlere 21. yüzyılda düşünme tekniklerinin aktarılması, okulda edindikleri mesleki tecrübenin girişimcilik altyapısıyla güçlendirilmesini hedefleyen, alanında ilk ve tek olan bir öğrenme programı olarak tasarlanmıştır Vocathlon programı. Mesleki eğitimde yer alan gençlerin takım ruhuyla çalışmasına, etkili sunum becerilerinin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefleyen yanıyla hem bir öğrenme hem de sosyal yönü kuvvetli girişimcilik kamp programıdır. Bu amaç ve hedeflerle bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz programa 110 öğrenci ve 22 öğretmenimiz katılım sağlayacak."

Programa BAKKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Yaşar Baki Altunbaş, Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ile öğrenciler katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü Ankara'da yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü Ankara'da ...
Kastamonu'da kadına şiddetle mücadele anlatılıyor
YEREL HABERLER Kastamonu'da kadına şiddetle mücadele anlatılıyor
Fidanlık çalışanları 60 yıl önceki işçilerin pozunun aynısını verdi
YEREL HABERLER Fidanlık çalışanları 60 yıl önceki işçilerin pozunun ...
Kastamonu'da 28 yıllık öğretmene sinema salonunda sürpriz kutlama
YEREL HABERLER Kastamonu'da 28 yıllık öğretmene sinema salonunda ...
Kastamonu'da velilerden Öğretmenler Günü'nde LÖSEV'e anlamlı bağış
YEREL HABERLER Kastamonu'da velilerden Öğretmenler Günü'nde LÖSEV'e ...
Tosya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Tosya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Cide'de futsal turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Cide'de futsal turnuvası düzenlendi
Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü
YEREL HABERLER Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü
Kastamonu'da tedavi edilen karaca doğaya salındı
YEREL HABERLER Kastamonu'da tedavi edilen karaca doğaya salındı
Tosya'da 1700 ton elma hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Tosya'da 1700 ton elma hasadı yapıldı
Kastamonu'da öğretmenlerden öğrencilere konser
YEREL HABERLER Kastamonu'da öğretmenlerden öğrencilere konser
Orman Genel Müdürü Karacabey, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını değerlendi:
YEREL HABERLER Orman Genel Müdürü Karacabey, orman yangınlarıyla ...
Kastamonu Valisi Avni Çakır İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Kastamonu Valisi Avni Çakır İl Afet Risk Azaltma ...
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi ...
Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu
YEREL HABERLER Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi ...
Kastamonu'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kastamonu'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.