Kastamonu'da iki evin zarar gördüğü yangın söndürüldü

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde iki evin hasara uğradığı yangın, civardaki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.



İlçeye bağlı İsa köyü Kozak Mahallesi'nde Burhan Gündoğdu'ya ait evde yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangın, yan taraftaki Hasan Ozan'a ait eve de sıçradı.

İhbar üzerine köye gelen Cide Belediyesi itfaiyesi ve Cide Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti.

İki evin kullanılmaz hale geldiği yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Köye gelen Cide Kaymakamı Tuncay Karataş ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Çağatay Öztürk, görevlilerden bilgi aldı.

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