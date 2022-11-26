"Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu" gençlerin ufkunu açıyor

KASTAMONU (AA) - "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu" meslek lisesi öğrencilerinin girişimcilik kültürünü geliştirirken, yeni projeler hayata geçirmelerinin önünü açıyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile milli eğitim müdürlüklerinin iş birliğinde gerçekleştirilen "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu"na Kastamonu, Çankırı, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bartın, Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat'tan 132 öğrenci ve öğretmenin yer aldığı 22 takım katılıyor.

Mesleki orta öğretim kurumlarında öğrenim gören gençlerde girişimcilik kültürü ve yetkinliklerinin geliştirilmesini hedefleyen program, Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda devam ediyor.



Takımların projelerini anlatacağı programda öğrencilere iş fikri geliştirme hakkında bilgi veriliyor.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, gazetecilere, Vocathlon'un mesleki ve teknik liselilerde eğitim gören öğrencilere yönelik ilk ve tek program olma özelliği taşıdığını söyledi.

Programı, mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerin girişimcilik konusunda farkındalığını artırmak ve gelecekte girişimci olabilmeleri için yol gösteren öğrenme ortamı anlamında değerlendirdiklerini belirten Genç, her takımın 5 öğrenci bir öğretmenden oluştuğuna işaret etti.

Programdaki mentorlerin daha önce girişim deneyimi bulunduğunu anlatan Genç, şöyle devam etti:

"Bu projelerden bir kısmının patent ve fikri haklarını koruyacak biçimde desteklenmelerini sağladık. Programımızı dışarıdan takip eden, gören, bizimle irtibata geçen, takımlarımızın iş fikrini hayata geçirmek isteyen iş insanları veya yatırımcılar oluyor. Biz de bu takımlarımızla eşleştirme yapıyoruz. Kazanan takımlarımızı ulusal düzeydeki önemli teknoloji merkezlerine götürüyoruz. Orada deneyim elde etmelerini sağlıyoruz ve vizyon geliştirme faaliyeti olarak da bu şekilde takımlarımızı da ödüllendiriyoruz.”

Kampta yapılan atölye çalışmalarının önemine değinen Genç, "Bir iş fikri oluşturup bunu nasıl bir girişimciliğe dönüştürebilirler, bu süreçte hangi adımları atmaları gerekiyor ve fikirlerini tasarlarken neye dikkat etmeleri gerektiğini öğrenecekleri bir program. Diğer taraftan da aslında bir yarışma programı. Her takım iş fikrini jüriye sunacak ve dereceye giren takımları açıklayacağız." diye konuştu.

- "Vocathlon aslında öğrencileri gerçek hayata hazırlıyor"

Kastamonu Üniversitesi Havacılık Yönetimi 1. sınıf öğrencisi Şükrü Mutlu, Vocathlon'a 2019 ve 2020 yıllarında yarışmacı, bu sene ise mentor olarak katıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Vocathlon aslında öğrencileri gerçek hayata hazırlıyor. Üniversite hayatımda çok faydasını görüyorum. Bu konuda da bu projenin çok yararının olduğunu düşünüyorum. Girişimciliği, sosyalleşmeyi öğrendim. Bir sunum yaparken veya insanlar konuşurken gayet doğal ve rahat şekilde konuşuyorum. Şu andaki öğrencilerin de bu projeden faydalanarak gelecek hayata hazırlanmaları için güzel bir program."

Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden programa katılan 12. sınıf öğrencisi Nisa Kardelen Durmaz, maratonda, bir projeyi nasıl geliştirebileceğini öğrettiğini vurgulayarak, "Geri dönüşüme katkı sağlayarak çevreye katkıda bulunacağız. Hem çevreyi korumuş olacağız hem de topluma yardım sağlayan bir proje geliştirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karabük Endüstri Meslek Lisesi'nden Abdullah Elieyi, öğrencilerin en çok nerede vakit geçirdiği, nerelerde gezdiği, uyku, stres, nefes alma bilgilerini istatistik haline getirip rehberlik servislerine göndererek danışmanlık almasını sağladıklarını belirterek, "Hazırladığımız anketleri öğrenciler dolduruyor ve aynı anketler velilere de yollanıyor, onlar da dolduruyor. Öğrencilerimizin psikolojik olarak destek almasını sağlıyoruz." bilgisini verdi.

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